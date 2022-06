Confcommercio segnala imprenditori esclusi da fondi Irfis

(ANSA) - PALERMO, 03 GIU - Sono diciotto i codici Ateco che Confcommercio Sicilia ha segnalato all'attenzione del governatore Nello Musumeci facendo riferimento ai bandi del cosiddetto Fondo Sicilia sostenuti dall'Irfis FinSicilia.

"Questi codici Ateco - sottolinea in una nota il presidente regionale dell'organizzazione di categoria, Gianluca Manenti - non sono stati presi in considerazione e, dunque, gli imprenditori di riferimento non hanno avuto e non hanno la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese con sede nella nostra isola, imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19".

"Pur riconoscendo al Governo regionale grande attenzione nei confronti del sistema produttivo siciliano colpito dalla pandemia - continua ancora Manenti nella nota inviata per conoscenza anche all'assessore regionale al Bilancio, Gaetano Armao, all'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, e al presidente della commissione all'Ars Attività produttive, Orazio Ragusa - non posso non cogliere l'occasione per evidenziare alcune criticità che danno preoccupazione a molti nostri associati. Il momento, purtroppo, è ancora drammatico, molto si è fatto e una piccola luce si intravede in fondo al tunnel ma occorre dare una successiva accelerata alla ripresa economica e inserire i codici Ateco in questione all'interno dei bandi dell'Irfis, in modo che anche queste categorie possano parteciparvi, è fondamentale. Siamo sicuri che ci sarà un riscontro positivo da parte del Governo regionale anche perché soltanto attraverso un'azione sinergica si potrà riuscire a superare questo momento delicato in cui molte imprese continuano a rimanere sul filo". (ANSA).