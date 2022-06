ANSA/Amazon: Pmi italiane in Usa, ecco la nostra storia

(dall'inviato Alfonso Abagnale) (ANSA) - WASHINGTON, 03 GIU - Quattro Pmi italiane, che vendono con successo su Amazon, protagoniste all'Ambasciata d'Italia a Washington con una esposizione dei loro prodotti per i circa mille ospiti presenti per le celebrazioni del 2 giugno.

Mobili Fiver dal Friuli Venezia Giulia, Emilia Food Love dall'Emilia Romagna, Dalle Piane Cashmere dalla Toscana e Remo Sartori dalla Puglia, azienda che produce cravatte, foulard e accessori in seta, hanno avuto la possibilità di allestire la loro esposizione in Ambasciata grazie ai 'Made in Italy Days', iniziativa promossa da Amazon in collaborazione con la Farnesina e l'Agenzia Ice per valorizzare i migliaia di prodotti Made in Italy all'estero. "Amazon è fondamentale per crescere e svilupparsi all'estero, ci aiuta ad entrare nei mercati, a capire come funzionano", spiegano i quattro giovani imprenditori, sottolineando che si tratta "della vetrina più grande del mondo e ti semplifica la vita perché appena si parte rende tutto più semplice". E questa vetrina sul mondo ha spinto nell'ultimo anno il fatturato online delle quattro pmi: si va dai 24 milioni di euro di Mobili Fiver ai 2,5 milioni di Dalle Piane Cashmere al milione di Emilia Food Love ai 70 mila euro di Remo Sartori.

Ma Amazon non è solo una vetrina sul mondo. "Sono gli unici a sostenere le Pmi. Fino ad oggi abbiamo sempre vissuto, soprattutto noi giovani, su sistemi commerciali che erano di raccomandazioni o di conoscenza di qualcuno per arrivare a vendere qualcosa", denuncia Ronny Gobbo, titolare con i suoi quattro fratelli di Mobili Fiver, azienda che vende solo ed esclusivamente online e che nello spazio di 10 anni, dal 2011 ad oggi, è passata da 10 a 140 dipendenti. "Amazon nel momento in cui ero piccolo e non mi conosceva nessuno mi ha messo alla pari degli altri ed è l'unica a farlo. E per farlo si addossa dei costi di gestione che solitamente appartengono all'azienda", sottolinea l'imprenditore di Pordenone. Dal Friuli all'Emilia il passo è breve. Emilia Food Love è una realtà che nasce nel 2014 per promuovere i sapori emiliani. "Nel 2017 abbiamo deciso di iniziare a vendere attraverso Amazon e all'interno della vetrina Made in Italy", racconta il fondatore Andrea Magnone. "Sin da subito abbiamo riscontrato successo, con percentuali di crescita online nei primi due anni dal 300% al 500%, ora che il nostro business è consolidato, la crescita è costante e ogni anno il nostro fatturato aumenta mediamente del 35%/40%, con l'export che vale l'80% del nostro fatturato", spiega. Altra storia di successo è quella di Dalle Piane Cashmere da Prato. Nata nel 1988, un'azienda a conduzione familiare, giunta ormai alla terza generazione. "Dal 2015 siamo parte della vetrina Made in Italy di Amazon e questo ci ha permesso di conquistare clienti in tutta Europa, sbarcando anche negli Stati Uniti: ad oggi, l'export vale il 70% sul totale del nostro fatturato", dice Leonardo Dondini, responsabile e-commerce dell'azienda. Dalla Puglia arriva invece Remo Sartori, che nasce nel 2019 come spin-off dell'azienda di famiglia presente nel settore del tessile manifatturiero da oltre 30 anni. "La presenza sulla vetrina Made in Italy di Amazon ha permesso alla mia azienda di aprire le porte verso i mercati internazionali e, ad oggi, il 50% del nostro fatturato arriva dall'export, in particolare negli Stati Uniti e in Canada, da cui deriva il 35% del fatturato totale", racconta la titolare Maria Antonietta Orlando. (ANSA).