2 giugno: festa ambasciata in Usa, sostegno Kiev e Made in Italy

(ANSA) - WASHINGTON, 03 GIU - L'Ambasciata d'Italia a Washington DC ha accolto ieri sera, per la Festa della Repubblica, oltre 750 ospiti, tra cui rappresentanti delle istituzioni americane, della comunità diplomatica, esponenti di associazioni, del mondo della cultura e della scienza e delle comunita' di affari italiana e americana. L'Ambasciatrice d'Italia, Mariangela Zappia, ha richiamato le parole pronunciate il 1 giugno dal Capo dello Stato per ricordare il percorso intrapreso dall'Italia con la Costituzione e il suo impegno solenne per la pace e per la soluzione del conflitto in Ucraina.

"Siamo al fianco dell'Ucraina. Lo dobbiamo agli ucraini ma lo dobbiamo anche a noi stessi", ha aggiunto l'Ambasciatrice, evocando il profondo legame di amicizia tra Italia e Stati Uniti. Lo stesso legame e' stato valorizzato nel messaggio di congratulazioni inviato dal Segretario di Stato Antony Blinken per l'occasione e nel discorso dell'Assistant Secretary per l'Europa e l'Eurasia, Karen Donfried, intervenuta all'evento in rappresentanza dell'amministrazione americana. Le celebrazioni del 2 giugno hanno offerto l'occasione per mettere inoltre in mostra il meglio del Made in Italy, puntando su sostenibilità, innovazione, creatività e cultura. Gli ospiti hanno trovato in Ambasciata non solo i prodotti più amati negli USA dell'agroalimentare italiano e tre iconiche Lamborghini, disposte a formare il Tricolore all'ingresso della sede. Sono state esposti anche uno stand di ENI dedicato alla transizione verde, una Fiat 500 elettrica, accanto a una colonnina di ricarica di Enel X, una Vespa elettrica e biciclette elettriche di Bianchi. La mobilità made in Italy e' stata rappresentata anche da ITA. Amazon Italia ha allestito uno stand della rassegna "Made in Italy Days", lanciata il 30 maggio, nell'ambito della campagna BeIT dal Ministro Luigi Di Maio alla Farnesina. Presenti allo stand quattro PMI italiane i cui prodotti sono disponibili sulla piattaforma di Amazon negli USA.

All'insegna di hi-tech, sostenibilità e creatività anche l'installazione di prodotti di design realizzati con una stampante 3D italiana che utilizza materiali di riciclo e a bassi consumi di CO2. La celebrazione si e' aperta con gli inni nazionali di Italia e Stati Uniti eseguiti dalla cantautrice italo-brasiliana Gaia Gozzi, che ha cantato nel corso della serata anche alcuni brani del suo repertorio. Grazie al supporto di numerosi sponsor italiani, l'Ambasciata ha messo in mostra molte altre eccellenze del Made in Italy amate in America.

