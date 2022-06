==Lavoro: Sbarra, aumentare salari e pensioni, risorse ci sono

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - E' urgente ridurre il gap tra salari e potere d'acquisto: "Rilanciare salari e pensioni, specialmente nelle fasce più deboli, vuol dire sostenere anche le imprese.

Sindacato, imprese e governo devono lavorare insieme per costruire una nuova politica dei redditi". Lo dice il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, in un'intervista a Qn, aggiungendo che "le risorse non mancano ma serve utilizzarle bene".

"Significa - aggiunge -, nell'immediato, continuare nella direzione del Dl Aiuti, redistribuendo l'extragettito su misure di integrazione, rendendo permanente la riduzione delle accise, soprattutto rivalutando le pensioni e introducendo bonus che abbattano l'Iva per gli acquisti di beni di largo consumo".

Sbarra sottolinea che la spirale prezzi-salari, sulla quale ha messo in guardia il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, "è un rischio che dobbiamo scongiurare governando insieme le dinamiche salariali, restando lontani da automatismi e formule demagogiche che peggiorerebbero la situazione innescando nuova inflazione 'interna'. La chiave sta in un patto triangolare che metta tutte le componenti del Paese sulla stessa prua". (ANSA).