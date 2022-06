Indagato, imprenditore si autosospende Confindustria Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 02 GIU - Coinvolto in un'indagine per abuso d'ufficio assieme al fratello, dirigente di un comune del Padovano, il vicepresidente di Confindustria Vicenza Filippo Miola si è autosospeso dall'incarico associativo.

Ne dà notizia oggi l'associazione degli Industriali berici, "in attesa che le indagini e la giustizia facciano il proprio corso e possano accertare le eventuali responsabilità nel più breve tempo possibile".

Miola è coinvolto in un'indagine sull'affidamento diretto di incarichi al comune di Saonara (padova), dove il fratello Stefano è responsabile dell'area Affari generali e risorse. Gli accertamenti riguardano 54 incarichi affidati dal marzo 2015 al dicembre 2021 alla sua ditta, la Array System Srl di Grisignano di Zocco (Vicenza). Il Confindustria Vicenza, Filippo Miola ha la delega alla digitalizzazione dal maggio 2021. (ANSA).