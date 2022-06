Cooperative: su agroalimentare valgono 25% del Made in Italy

(ANSA) - TRENTO, 02 GIU - Le cooperative italiane nell'agroalimentare realizzano il 25% del Made in Italy; nel welfare erogano servizi a 7.000.000 di persone; nel credito le Bcc, le Rurali e Raffeisen rappresentano il 20% degli sportelli bancari; nella distribuzione al consumo e al dettaglio rappresentano un terzo del settore. In un paese dove le donne hanno difficoltà di inserimento lavorativo le cooperative sono uno straordinario ascensore sociale: è donna il 61% degli occupati. La governance a guida femminile è pari al 26% delle cooperative, negli altri modelli d'impresa la governance rosa non raggiunge il 16%. I dati sono contenuti nel focus Censis Confcooperative "L'economia del territorio: Cooperative catena sociale del valore" presentato a Trento nell'ambito del Festival dell'economia.

La distribuzione delle cooperative rispetto alle dimensioni quantitative (numero di imprese, occupati, fatturato) restituisce una realtà in cui è diffusa la presenza di piccole strutture. Il 72,5% è nella classe fino a 9 addetti, occupa il 9,3% degli occupati complessivi della cooperazione e crea valore per una quota pari al 12% del fatturato del movimento (tab. 1) Ma se letta dalla prospettiva dell'occupazione e del fatturato, la realtà cooperativa italiana mostra un peso rilevante proprio nel segmento più strutturato e organizzato dal punto di vista economico. L'1,2% delle cooperative fa il 51,3% del fatturato e il 45,2% degli occupati. Il contrario dell'economia del territorio. (ANSA).