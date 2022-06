Confindustria: Piccola Industria,nuova squadra di presidenza

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Il comitato regionale della Piccola Industria di Confindustria Piemonte, su indicazione del presidente Alberto Biraghi, ha ratificato la nomina dei quattro vicepresidenti per il biennio 2022-2024. La nuova squadra di presidenza è così composta: Giorgio Baldini, presidente di Piccola Industria di Confindustria Novara Vercelli Valsesia; Gianluca Giordano, delegato di Piccola Industria dell'Unione Industriale della Provincia di Asti; Massimo Lomen, delegato di Piccola Industria di Confindustria Canavese; Filippo Sertorio, presidente di Piccola Industria dell'Unione Industriali di Torino.

Ai componenti del comitato di presidenza sono state assegnate le deleghe ritenute indispensabili per garantire la crescita delle Piccole e Medie Imprese regionali: Giorgio Baldini, capitale umano; Gianluca Giordano, ricerca e innovazione; Massimo Lomen, digitalizzazione; Filippo Sertorio, credito e finanza.

"Con la nuova squadra di Presidenza intendiamo avviare un aperto confronto sui temi delle deleghe, ma non solo, per dare vita a nuove prospettive, individuando opportunità e soluzioni, anche in un contesto difficile come l'attuale, alla luce di mutamenti che avvengono con grande intensità. Gli ambiti su cui intendiamo lavorare, saranno i pilastri su cui porre le basi di un percorso di rilancio e crescita" spiega Biraghi. (ANSA).