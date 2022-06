Amazon: impegnati a sostenere la crescita delle Pmi (2)

(ANSA) - WASHINGTON, 02 GIU - I prodotti delle Pmi rappresentano oltre il 50% di ciò che Amazon vende nei suoi negozi online, spiega il colosso di Seattle. Secondo l'ultimo Report 2021, nel 2020 le oltre 18.000 Pmi che vendono su Amazon hanno registrato vendite all'estero per più di 600 milioni di euro mentre oltre 4.000 Pmi hanno superato i 100.000 euro di vendite e più di 200 hanno superato 1 milione di euro di vendite per la prima volta, "rafforzando il binomio tra digitalizzazione e Internazionalizzazione". E ad oggi, queste Pmi per gestire le loro attività online hanno creato oltre 50.000 posti di lavoro in Italia.

Un ulteriore strumento che Amazon mette a disposizione delle Pmi è proprio la vetrina dedicata al Made in Italy: creata nel 2015, è una sezione di Amazon dedicata ai prodotti italiani realizzati da grandi aziende, Pmi e artigiani. I clienti di Amazon possono scegliere tra oltre 1 milione di prodotti delle eccellenze locali, più di 4.500 artigiani e piccole e medie imprese e possono scoprire i prodotti Made in Italy nei negozi online di Amazon in Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.

Nel suo sforzo per sostenere la crescita e l'internazionalizzazione delle Pmi, Amazon ha anche siglato un accordo di collaborazione con l'Ice nel 2019, recentemente rinnovato. Dal 2019 ad oggi, l'intesa tra Ice e Amazon "ha coinvolto oltre 2.000 Pmi" da tutta Italia e "dato vita a 14 percorsi regionali dedicati": Liguria, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Toscana, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Marche, fa presente il gruppo di Jeff Bezos. (ANSA).