Professioni: nasce 'Mete', business school per nuovi manager

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Arriva 'Mete', la nuova business school per la formazione post lauream e manageriale, che "ambisce a diventare la più importante per il Mezzogiorno": tra i suoi fondatori, recita una nota, il nuovo organismo, voluto dal gruppo internazionale ICT Exprivia, ha un ateneo e un'organizzazione confindustriale, giacché vi partecipano il Politecnico di Bari, Confindustria Puglia, Ance Bari-BAT, Banca Popolare di Bari e la scuola di management Spegea, con la la partnership del Politecnico di Milano. L'attività formativa si svolgerà nel capoluogo pugliese, negli spazi del Politecnico, e per gli studenti che frequenteranno i master per diventare professionisti della gestione aziendale vi saranno opportunità di stage nelle realtà produttive socie. Nell'anno 2022/2023 sono previsti "percorsi post lauream e specialistici, tra cui i master in gestione trasformazione digitale, architettura sostenibile e ingegneria edile, transizione ecologica ed energetica, marketing e vendite, e-commerce ed export verso mercati esteri", si chiude la nota. (ANSA).