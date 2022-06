Pmi: accordo Unicredit-Confindustria Siracusa per Bancopass

(ANSA) - SIRACUSA, 01 GIU - UniCredit e Confindustria Siracusa hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l'utilizzo di Bancopass, piattaforma gratuita, realizzata da Assolombarda, riservata alle imprese, soprattutto Pmi, per supportarle nella pianificazione finanziaria e in un accesso più veloce alle fonti di finanziamento più adatte alle esigenze individuate.

Confindustria Siracusa con Bancopass offre la possibilità alle Aziende associate di ottenere gratuitamente un'utenza per accedere a un portale in cui trovare i dati della propria impresa; ottenere con un click un report che analizza la situazione economico-patrimoniale. Si potrà analizzare la propria Centrale Rischi gratuitamente tramite pec a Banca d'Italia, costruire in modo guidato il business plan, creare una presentazione aziendale da inviare alle principali banche e finanziatori. Possibile inoltre verificare come si posiziona l'azienda rispetto al settore di appartenenza, attraverso il confronto delle principali performance economico-finanziarie. Si potrà esaminare come si modifica nel tempo il valore economico dell'impresa e calcolare e monitorare gli indici dell'Allerta d'impresa Si potrà usufruire di un affiancamento personalizzato nella relazione con banche e finanziatori. UniCredit potrà gestire la relazione con le imprese, massimizzando la possibilità di fornire risposte in tempi certi, in base alla dimensione aziendale, sulle richieste di affidamenti e finanziamenti presentate dalle aziende. Bancopass è, grazie anche a un software di analisi dei dati, un modello di comunicazione improntato a trasparenza e interattività.

Per Salvatore Malandrino, responsabile regione Sicilia di UniCredit Italia, "Bancopass ci permette di dare risposte in tempi veloci a fronte di una maggiore qualità, trasparenza e completezza dell'informativa societaria" . Il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona sottolineato che la "convenzione ha il vantaggio di essere utile alle piccole e medie imprese per ottenere risposte celeri e percorsi di valutazione chiari per dare avvio ai fondamentali processi di innovazione". (ANSA).