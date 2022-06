Permasteelisa esce da Cig e centra obiettivi premio

(ANSA) - VITTORIO VENETO, 01 GIU - I circa 600 dipendenti di Permasteelisa, colosso di Vittorio Veneto (Treviso) specializzato nelle facciate architettoniche, avranno nella busta paga di giugno un premio di risultato di 500 euro, che si aggiunge ad un identico importo erogato ad inizio anno dall'azienda in forma di welfare. Contestualmente, con questo mese termina anche il periodo di Cassa integrazione straordinaria legata ad un percorso di riorganizzazione.

Lo comunica la stessa azienda, evidenziando come siano stati centrati gli obiettivi concordati con le organizzazioni sindacali per la maturazione del diritto alla retribuzione integrativa. Permasteelisa sottolinea che "il superamento degli sfidanti obiettivi contenuti nell'accordo di novembre è la conferma della qualità del duro lavoro svolto da tutti i dipendenti in un periodo storico estremamente difficile".

