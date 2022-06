Pensioni: Bernasconi presidente dell'Ente periti industriali

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - A seguito dell'insediamento degli Organi statutari dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Eppi), tenutosi oggi, c'è stata l'elezione di Paolo Bernasconi e Gianni Scozzai, rispettivamente, alla carica di presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Cassa pensionistica professionale, mentre per il Consiglio di indirizzo generale è stato eletto Coordinatore Lorenzo Bendinelli, che sarà affiancato dal segretario Maurizio Segreto; completano i ruoli statutari il consigliere Andrea Pastorelli che farà da vice coordinatore ed il consigliere Fabio Molinari che farà da vice segretario. Lo rende noto lo stesso Ente. Bernasconi, professionista di Como, in una nota, si dice "onorato della fiducia ricevuta dai nostri colleghi professionisti e dai membri del Cda. Ciò che è stato costruito sino ad oggi, con la sapiente concretezza e lungimiranza di Valerio Bignami (il presidente uscente dell'Eppi, ndr), potrà solo essere ulteriormente implementato e valorizzato, avendo sempre come prioritario obiettivo l'ascolto, il benessere e la cura dei nostri iscritti liberi professionisti periti industriali e nella consapevolezza che il ruolo istituzionale che rappresentiamo comporta doveri che vanno anche oltre la nostra categoria, verso la società nel suo complesso e per il bene comune", si legge, infine. (ANSA).