Pedemontana: Confartigianato, servono tariffe differenziate

(ANSA) - TREVISO, 01 GIU - L'ultimazione, ormai prossima, della superstrada "Pedemontana veneta" rende prioritario, secondo Confartigianato Treviso, il tema delle tariffe, e " non appena sarà possibile, si dovrà pensare a un piano che preveda una differenziazione tra l'utilizzatore occasionale e quello abituale, rendendo appetibile il suo utilizzo".

Lo sostiene il presidente di Confartigianato di Treviso, Oscar Bernardi, in una nota congiunta con i leader dei vari mandamenti territoriali.

"Il dialogo anche con il mondo dell'artigianato, che rappresentiamo - prosegue - credo possa fornire spunti utili per contribuire a godere concretamente di questa opportunità.

Perciò chiediamo di confrontarci, in piena sinergia, in un tavolo comune per definire alcune importanti questioni".

Per l'associazione artigiana è "importante e strategico definire le opere complementari che consentiranno una viabilità migliore, sgravando dal traffico i centri urbani. Ogni ambito territoriale sottolinea alcune esigenze generali e specifiche - conclude il documento - e abbiamo bisogno di sentire al nostro fianco le istituzioni con l'obiettivo di lavorare in maniera sinergica e costruttiva". (ANSA).