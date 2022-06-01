Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 152 MERCOLEDI' 01 GIUGNO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 19:14

          Ruffini, da Magazzino 1,1 mld ma riscuotibili meno di 100

        2. 18:53

          Borsa: giù Milano (-1,2%), banche in ordine sparso, vola Tim

        3. 18:29

          Gas: prezzo spot in Europa chiude in rialzo a 94 euro al MWh

        4. 18:24

          Borsa: Mosca chiude in calo (-1,8%), si rafforza rublo

        5. 18:21

          La Procura aveva già espresso parere negativo il 16 maggio

        6. 18:04

          Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 199,4 punti

        7. 18:01

          Borsa: Europa chiude negativa, Parigi la peggiore (-1,4%)

        8. 17:37

          Borsa: Milano chiude in rosso (-1,2%)

        9. 16:24

          Borsa: Milano peggiora (-1,3%) con resto d'Europa, vola Tim

        10. 15:56

          Spread Btp-Bund si allarga a 202 punti

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie