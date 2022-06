Menesini da Lucca a Bruxelles per un tessile sostenibile

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, sarà il nuovo relatore del Comitato europeo delle Regioni sulla strategia Ue per un tessile circolare e sostenibile.

Il primato del nostro Paese in questo settore potrà continuare se qualità e sostenibilità andranno a braccetto - ha detto Menesini -. La relazione tra prodotti tessili, ambiente e cambiamento climatico è molto forte. Con questo parere, anche attraverso il percorso di partecipazione e ascolto che vogliamo attivare, andiamo a definire le linee di sviluppo del settore nei prossimi decenni in un'ottica di sostenibilità e di economia circolare. Le ricadute a livello locale di questo parere sono significative, poiché la sfida dell'economia circolare sul tessile significa: più occupazione, più competitività e più equità". (ANSA).