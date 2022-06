Lavoro: Confcommercio, -247mila autonomi da prepandemia

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Ad aprile gli occupati indipendenti sono diminuiti di 17mila unità su marzo e aumentati di 11mila unità su aprile 2021 ma rispetto a febbraio 2020, mese precedente la pandemia si registrano 247mila occupati autonomi in meno. Lo sottolinea Confcommercio commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. Gli indipendenti nel mese erano 4 milioni 944mila.

"In linea con un contesto economico non particolarmente vivace, e permeato da molteplici elementi d'incertezza, si legge in una nota, anche il mercato del lavoro ha mostrato, ad aprile, una minor dinamicità. I dati dell'ultimo mese vanno, comunque, valutati con estrema cautela. La contenuta riduzione registrata dagli occupati (-12mila unità su marzo) e dalle persone in cerca di lavoro (-17mila sul mese) si colloca, infatti, dopo un periodo di accentuato recupero che ha permesso di riportare gli occupati sui livelli pre-pandemici e ridurre la disoccupazione, senza particolari effetti sul tasso d'inattività".

"In questo contesto - conclude la nota - continuano ad essere presenti elementi di criticità che coinvolgono principalmente il lavoro autonomo che sconta ancora un deficit di occupazione, su febbraio 2020, di 247mila unità". (ANSA).