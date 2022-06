Landini, rivedere fisco su lavoro dipendente

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Sul lavoro dipendente c'è un problema di pressione fiscale troppo alta. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini in una intervista a Radio anch'io sottolineando che non è normale che la rendita di impresa sia tassata meno del lavoro dipendente. " Il peso fiscale di questo Paese - dice - grava su chi sta peggio oltre ad avere un livello di evasione fiscale è fuori di testa. Non bisogna più pensare che il lavoro dipendente è la macchina da mungere".

"E' il momento - afferma Landini- di un cambiamento. Il nostro problema non è aumentare una tantum i salari. Abbiamo un problema strutturale, i salari si sono ridotti. I 200 euro una tantum sono un segnale ma non sono sufficienti. Con l'inflazione se ne è andata la tredicesima per chi ce l'ha". (ANSA).