Lamorgese sigla accordo con Confindustria, insieme per legalità

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Un protocollo antimafia in un momento come quello odierno, con i fondi del Pnrr in arrivo, comporta impegno e senso di responsabilità da parte di tutti.

Dobbiamo lavorare insieme secondo i principi di legalità, che vanno ad incidere sullo sviluppo del Paese". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso della sottoscrizione oggi al Viminale di un nuovo protocollo di legalità con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

"La mafia - ha spiegato Lamorgese - si sconfigge verificando il percorso del denaro: l'obiettivo è schermarlo dalle organizzazioni mafiose. Il ministero - ha ricordato - ha introdotto il rating di legalità, è un sistema premiale nei confronti delle aziende che seguono determinate regole ed agevola anche l'accesso al credito con le banche". Il protocollo, ha aggiunto il ministro, "consentirà alle imprese di accedere alla banca dati antimafia del Viminale, che prima era consentito solo agli operatori pubblici" (ANSA).