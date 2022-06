Istat:M5s,boom contratti a tempo,ripristinare subito dignità

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Erano 45 anni che l'Istat non registrava in Italia un aumento così sostenuto di contratti a tempo determinato. E' chiaro che la situazione è ormai fuori controllo e che siamo dinnanzi a un record negativo che la dice lunga sullo stato di salute del mercato del lavoro italiano".

Così i senatori e le senatrici del MoVimento 5 Stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama, commentano i dati diffusi oggi dall'Istat.

"Bisogna immediatamente intervenire - aggiungono - ristabilendo l'impianto originario del decreto Dignità e spingersi oltre guardando al modello spagnolo per rafforzarlo.

Lo stato di emergenza è finito da mesi e dunque le deroghe previste in pandemia non hanno più ragione di esistere".

"Se guardiamo ai dati di Bankitalia - ricordano - la sperequazione è lampante, soprattutto nel turismo, dove si registra una crescita esponenziale di lavoro precario, mentre i contratti a tempo indeterminato si dimezzano, passando da 76 mila del 2019 a 33 mila nel 2021" . Per i parlamentari occorre "ridurre le tipologie contrattuali esistenti, intervenire su stage e tirocini e adottare una legge sul salario minimo".

"Agire sulla leva dei salari - osservano - è indispensabile per arginare la perdita del potere d'acquisto dei lavoratori, sostenere i consumi e la domanda interna". "Se vogliamo aiutare le imprese - continuano - dobbiamo adottare una legge sul salario minimo, prevedere la detassazione degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali come indicato dal ddl del M5s, a firma Catalfo, tagliare il cuneo fiscale e il costo del lavoro". "Lavori discontinui e precari -proseguono- hanno un impatto negativo anche sulle pensioni di domani e sull'inevitabile aumento dell'età pensionabile. Si potrebbe pensare a una pensione di garanzia per i giovani ma il problema va risolto all'origine". "Dobbiamo dire basta al precariato e agevolare il lavoro stabile, sicuro e di qualità ", concludono gli esponenti del M5S. (ANSA).