Istat: in 10 anni quasi 2,7 mln occupati over 50 in più

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Sono quasi nove milioni i lavoratori over 50 in Italia con circa 2,7 milioni di occupati in più (2 milioni 688mila) rispetto a dieci anni fa: secondo quanto emerge dalle tabelle Istat gli occupati che hanno fatto questo giro di boa ad aprile 2022 erano 8 milioni 937mila rispetto ai 6 milioni 249mila dell'aprile 2012. Il dato va collegato all'andamento demografico con l'invecchiamento della popolazione, ma anche alle riforme del sistema previdenziale con la stretta sui requisiti per l'accesso alla pensione. Nello stesso periodo per la fascia tra i 25 e i 34 anni si è registrato un calo di occupati di 477mila unità ma il dato è legato all'aumento demografico dato che invece il tasso di occupazione rispetto a 10 anni fa è aumentato passando dal 64,6% di aprile 2012 al 66,5% di aprile 2022 (grazie soprattutto all'aumento di 5,3 punti registrato nell'ultimo anno). Ma è per i più anziani che il tasso di occupazione è cresciuto più velocemente. Nella fascia tra i 50 e i 64 anni gli occupati in questi dieci anni sono passati da 5 milioni 853mila a 8 milioni 259 mila (+2,4 milioni) mentre il tasso di occupazione è cresciuto di oltre 11 punti, dal 50% al 61,3%. (ANSA).