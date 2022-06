Istat, ad aprile -12mila occupati su mese, +670mila su anno (2)

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il calo mensile degli occupati (-12mila unità in meno) è dovuto al calo dell'occupazione femminile (-43mila unità) mentre quella maschile aumenta (+31mila). Su base annua le occupate donne aumentano di 289mila unità mentre gli occupati uomini crescono di 380mila unità. Se si guarda al tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni ad aprile per le donne scende di 0,2 punti su marzo, al 50,8%, mentre per gli uomini sale di 0,2 punti al 69%. Nel complesso rimane stabile al 59,9%, livello che a marzo aveva toccato il record.

Rispetto ad aprile 2021 il tasso di occupazione complessivo è aumentato di 2,3 punti con una crescita di 2,6 punti per gli uomini e di 2 punti per le donne. Ad aprile si registra un calo dei disoccupati su marzo (-17mila) e un aumento del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+34mila unità) che coinvolge entrambi i sessi e tutte le classi di età. Il tasso di inattività sale al 34,6% (+0,1 punti) ma resta sui livelli prepandemici. Il tasso di disoccupazione cala all'8,4% (-0.1 punti).

Confrontando il trimestre febbraio 2022-aprile 2022 con quello precedente (novembre 2021-gennaio 2022) si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6%, per un totale di 141mila occupati in più.

Il numero di occupati ad aprile 2022 è superiore a quello di aprile 2021 del 3,0% (+670mila unità); l'aumento è trasversale per genere, età e posizione professionale: l'unica variazione negativa si registra per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni per effetto della componente demografica. Il tasso di occupazione, in aumento di 2,3 punti percentuali, sale infatti per tutte le classi di età. C'è un aumento significativo per i giovani con 169mila occupati in più tra i i 15 e i 24 anni e 280mila tra i 25 e i 34 anni. Il tasso di occupazione è salito al 19,4% (+2,9 punti) per i più giovani e al 66,5% (+5,3 punti) per coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni. (ANSA).