Inps: nuova procedura per controllo autocertificazioni

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - L'Inps ha introdotto una nuova funzione per gli Enti locali denominata "Controllo autocertificazioni", attraverso la procedura online accessibile dal portale istituzionale sul servizio SIUSS-Casellario dell'Assistenza. Lo fa sapere l'Inps con una nota spiegando che la nuova procedura consente agli Enti Locali (Comuni singoli o associati, Ambiti territoriali, Province autonome di Trento e Bolzano e Regioni, in qualità di enti erogatori di prestazioni sociali) di "verificare quanto auto dichiarato dagli interessati in sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni e servizi da loro erogati".

Il presupposto per accedere a questa nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che l'ente erogatore sia censito nei sistemi dell'Inps e abbia individuato e autorizzato uno o più operatori per i quali sia stata richiesta e ottenuta la specifica abilitazione al servizio "SIUSS-Casellario dell'assistenza". L'operatore dell'Ente Locale, attraverso il sito internet www.inps.it, spiega l'Istituto, accede al servizio "SIUSS-Casellario dell'assistenza" con il proprio Spid e viene riconosciuto automaticamente dal Sistema quale soggetto autorizzato dall'ente erogatore per il quale agisce. (ANSA).