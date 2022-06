Indice Pmi manifattura Italia in calo a maggio a 51,9

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - La fiducia delle industrie della manifattura vacilla. L'Indice destagionalizzato S&P Global PMI (Purchasing Managers Index) del settore manifatturiero italiano è diminuito da 54,5 di aprile e ha raggiunto a maggio 51,9.

"Sebbene ancora superiore alla soglia di non cambiamento di 50 - spiega una nota - l'ultimo valore è stato indicativo del miglioramento più debole in 18 mesi delle condizioni operative del settore con una crescita generale solo marginale".

S&P registra il "primo declino della produzione manifatturiera in 2 anni, con le aziende cha hanno riportato difficoltà nel produrre per la mancanza di materiale e la scarsa domanda da parte dei clienti. Il volume dei nuovi ordini è infatti diminuito per la prima volta da fine 2020, con i nuovi ordini esteri che hanno indicato la stessa tendenza" e ".allo stesso tempo, l'ottimismo delle aziende è rimasto modesto se paragonato agli standard storici, anche se è risultato leggermente in salita dal livello minimo in due anni di marzo, con le aziende manifatturiere che si augurano una ricrescita della domanda e una diminuzione delle interruzioni sulla distribuzione". (ANSA).