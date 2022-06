Imprese: voucher di 500 euro per iscritti a Confartigianato

(ANSA) - PALERMO, 01 GIU - "Fino a 500 euro di servizi gratuiti per gli iscritti e i nuovi associati a Confartigianato Imprese Palermo. L'associazione provinciale degli artigiani scende in campo con una misura anti crisi, con l'obiettivo di agevolare nuovi e vecchi tesserati", afferma una nota.

Il voucher può essere utilizzato in più tranche e ha validità fino al 31 dicembre 2022. Al termine del credito, gli associati potranno usufruire dei servizi erogati dall'associazione, con agevolazioni fino al 60 per cento.

"Ampio il ventaglio delle prestazioni incluse. Si va dalle consulenze dello sportello del credito ai corsi di formazione, dalle pratiche camerali ai servizi digitali. Il voucher verrà rilasciato a tutti i nuovi associati ma spetterà anche a tutti gli iscritti in regola con la quota associativa", prosegue la nota. (ANSA).