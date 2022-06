Germania: indice Pmi fiducia manifattura risale dai minimi

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Anche tra le incertezze economiche, i prezzi in forte aumento con i nuovi blocchi in Cina per il Covid, la fiducia delle imprese manifatturiere in Germania cresce, seppur di poco. L'indice Pmi di S&P risale dal minimo di 20 mesi toccato ad aprile (54,6) a 54,8 a maggio. "Un ritorno alla crescita della produzione, dopo un calo iniziale del secondo trimestre, ha contribuito all'aumento dell'indice", spiegano gli analisti.

"Alcune aziende intervistate hanno riferito di essere in grado di aumentare la produzione grazie all'aumento del personale e al miglioramento disponibilità di materiali" si legge nella nota che accompagna l'indice. (ANSA).