Fisco:dal catasto a redditi bassi,ecco l'intesa sulla delega (2)

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Fra le modifiche c'è anche l'inserimento del rispetto del principio di equità orizzontale, la lotta all'evasione all'elusione fiscali anche attraverso soluzioni di intelligenza artificiale, il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali. L'ultimo articolo contiene una 'clausola di salvaguardia', in cui si chiarisce che "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente".

Le novità sono frutto di riformulazioni di emendamenti parlamentari tranne quello relativo all'articolo sul catasto (il 6, l'unico già approvato in commissione) che sarà modificato con un emendamento del relatore, il presidente della commissione, Luigi Marattin (Iv). (ANSA).