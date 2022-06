Fisco: via il duale dalla delega, restano cedolari e flat tax

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - La delega fiscale conferma flat tax, cedolari secche e aliquote agevolate, mentre dal nuovo testo scompare la "progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale", che avrebbe portato a una aliquota proporzionale per i redditi da capitale (anche nel mercato immobiliare) e mantendo l'Irpef progressiva su quelli da lavoro.

E' quanto emerge dall'articolo 2, l'unico su cui non c'è stata unanime intesa fra maggioranza e governo, con Leu che si è opposto alla modifica. Fra i principi per la revisione della tassazione sui redditi, si parla di "progressiva revisione del trattamento fiscale" di quelli "derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare".

