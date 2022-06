Fisco: tutela della casa nel riordino di detrazioni-deduzioni

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Deve avere "particolare riguardo alla tutela del bene casa" il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche: è una delle novità nel testo coordinato della delega fiscale, con emendamenti e riformulazioni da approvare, frutto dell'accordo maggioranza-governo, distribuito ai gruppi in vista del voto in commissione Finanze alla Camera che dovrebbe ripartire dal 14 giugno.

Come si legge nel testo, le risorse derivanti dall'eventuale eliminazione o rimodulazione di deduzioni e detrazioni, andranno destinate "ai contribuenti soggetti all'Irpef, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi". (ANSA).