Fisco: si punta a ok definitivo in Senato entro agosto

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il Governo conta di chiudere l'approvazione della delega fiscale in Parlamento entro la pausa estiva. Dopo l'intesa di maggioranza sulle modifiche, l'esame del provvedimento in commissione Finanze alla Camera ripartirà martedì 14 giugno.

Secondo il programma definito dall'Ufficio di presidenza della commissione, quel giorno sono previste due sedute, una in mattinata e una in serata fino a mezzanotte. L'indomani la commissione si riunirà dalle 13.30 alle 16 e poi dalle 21 fino alla conclusione dell'esame. Il provvedimento è atteso in Aula a Montecitorio lunedì 20 giugno e l'obiettivo è completare l'esame intorno al 24. Poi la delega fiscale passerà al Senato dove, come si apprende da fonti dell'esecutivo, si conta di arrivare all'approvazione finale entro agosto. (ANSA).