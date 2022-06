Fisco: Raduzzi (Alt), su catasto nessuna vittoria di Lega-FI

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Lega e Forza Italia avevano cantato vittoria sul Catasto per aver ottenuto la cancellazione dal testo della delega fiscale del riferimento al valore patrimoniale degli immobili, ma in realtà si sono piegati alle imposizioni di Draghi e ai diktat della Commissione europea". Lo afferma il deputato di Alternativa Raphael Raduzzi.

"La marcia indietro del Governo che il centrodestra ha venduto al mondo come un suo grande successo è meno di una vittoria di Pirro perché nel testo che è approdato oggi a Montecitorio è rientrato dalla finestra ciò che sostenevano di aver eliminato - prosegue in una nota - . Infatti è rimasta l'indicazione che alle case, accanto alla rendita catastale cui è legata la tassazione, dovrà essere attribuita anche un'ulteriore rendita calcolata in base ai criteri del Dpr 138 del 1998 che già consente revisioni delle tariffe d'estimo con riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare".

"Nel merito dunque - conclude l'esponente di Alternativa - non è cambiato assolutamente nulla. Si sono semplicemente riempiti la bocca di pura propaganda in vista dell'imminente impegno elettorale, convinti di prendere in giro i propri elettori". (ANSA).