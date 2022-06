Fisco: Martinciglio, modifiche M5s per un fisco intelligente

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Anche al Senato, con la collaborazione del collega Massimiliano Fenu, sono stati presentati alcuni emendamenti a tema fiscale che sto portando avanti personalmente da diverse settimane. Si tratta nello specifico di una modifica al Decreto Aiuti con cui intendiamo prorogare il termine per la rateizzazione della cartelle pendenti al 30 novembre 2022, riaprendo una finestra che si era chiusa il 30 aprile scorso". Lo dichiara in una nota Vita Martinciglio, deputata M5S nella commissione Finanze della Camera.

"Una possibilità in più - continua - per decine di migliaia di famiglie e contribuenti, in considerazione del fatto che le tensioni internazionali si sono aggiunte alla pandemia impedendo all'economia di riprendersi completamente dopo il rimbalzo del 2021".

"Con lo stesso emendamento, portiamo avanti anche la proroga al 31 dicembre del termine per la rateizzazione dei carichi con importo superiore ai 100.000, a cui aggiungiamo, tramite un altro emendamento, la proposta di riaprire i termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio fino al 30 settembre per chi ha già beneficiato di questi istituti. Continuiamo a lottare per un fisco intelligente" conclude. (ANSA).