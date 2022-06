Fisco: Marattin (IV), no a condoni e no ad accanimenti

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Per essere giusto, il fisco non deve essere irragionevole. Molte PMI sono in difficoltà. ItaliaViva propone di rateizzare maggiormente i debiti col fisco (alzando soglia e rate). Ma se salti 8 rate, decadi dal beneficio.

Fiducia, in cambio di serietà. No condoni, no accanimenti".

Lo scrive su Twitter il responsabile economico di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera, annunciando la proposta che Italia Viva formalizzerà in un emendamento al dl Aiuti "Italia Viva propone tre modifiche: raddoppiare il limite (da 60.000 a 120.000) che è possibile rateizzare se si è in difficoltà con il fisco; intenderlo per singola cartella (e non come debito complessivo col fisco); portare dalle attuali cinque a otto il numero di rate non pagate dopo le quali la rateizzazione decade, ma eliminando la possibilità di essere riammesso alla rateizzazione in caso di mancato pagamento; così facendo, si limita il possibile uso strumentale dell'istituto della rateizzazione (resterebbe ovviamente ferma la possibilità di richiedere la rateizzazione di altri debiti che non sono stati oggetto di rateizzazione)".

"Se un contribuente è in difficoltà con il fisco oggi può rateizzare fino ad un massimo di 72 rate solo importi complessivi inferiori a 60.000 euro. Per importi superiori - spiega -, deve dimostrare di essere in difficoltà, e tale istanza deve essere verificata ed accolta dall'Agenzia delle Entrate. Ma molti contribuenti (soprattutto piccole imprese), dopo il Covid e nel pieno delle difficoltà causate dal caro-energia e dall'incertezza relativa alla guerra in Ucraina, si trovano di fronte a debiti col fisco dinanzi ai quali hanno la scelta tra il non pagare, o portare i libri in tribunale. E non sempre la situazione di difficoltà è colta dalle procedure burocratiche attuali. Nessuna delle due opzioni (non pagare, o fallire) è giusta, equa o efficiente. Preferiamo offrir loro una terza via, con il necessario equilibrio", conclude. (ANSA).