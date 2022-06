Fisco: Guerra, forte resistenza su evasione, molto grave (2)

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Ormai l'accordo c'è, la delega si farà, verrà approvata nei tempi richiesti, però gli obiettivi sono stati ridotti. Per esempio, sicuramente la riforma del catasto, che pure non avrà effetti fiscali, darà elementi di conoscenza e trasparenza al sistema che permetteranno a tutti di valutare le profonde ingiustizie con cui tassiamo l'immobile nel nostro paese", ha detto ancora Guerra.

A proposito del cuneo fiscale, la sottosegretaria ha detto che "va tagliato, ma non in disavanzo, ma distribuendo meglio il prelievo fiscale, cioè facendo pagare anche quelli che non pagano".

"Credo che sia ora di mettere il tema 'equità' al centro della riforma isolata: purtroppo siamo abbastanza isolati, equità ed evasione sono parole che non sono comuni a questa maggioranza", ha aggiunto. (ANSA).