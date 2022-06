Fisco: Gentiloni, proporrò riforma su ritenute alla fonte

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - Abbiamo "bisogno di procedure fiscali efficienti e che non portino a un carico eccessivi per le imprese e i cittadini, che soffoca il capitale transfrontaliero". Lo afferma il il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni annunciando l'intenzione di presentare "un'azione legislativa mirata sulle procedure di ritenuta alla fonte nel primo semestre del 2023".

"L'equità fiscale e la lotta contro la frode fiscale sono le basi dell'economia che funziona per la gente", ha segnalato intervenendo alla Capital markets union conference a Bruxelles.

"Affinché un mercato unico del capitale funzioni, è necessario ridurre i costi associati a procedure fiscali per gli investitori transfrontalieri, evitare la doppia imposizione e la lotta contro la frode fiscale". (ANSA).