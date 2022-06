Fisco: delega verso armonizzazione delle tasse sul risparmio

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Plusvalenze e minusvalenze su titoli o dividendi rientreranno nella stessa categoria fiscale dei redditi da capitale. E', in sostanza, uno degli obiettivi a cui punta la delega fiscale, secondo il testo modificato in base all'intesa fra maggioranza e governo.

Nel testo si prevede una "progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che detta armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta".

La riformulazione prevede l'aumento del "grado di neutralità fiscale", una misura nata dall'idea che imponendo aliquote diverse, come ora accade (i titoli di Stato sono tassati al 12,5%, le plusvalenze sugli investimenti al 26%), si influenzino le scelte sull'allocazione degli investimenti. (ANSA).