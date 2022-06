Fisco: delega conferma la flat tax, scivolo di due anni

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - La delega fiscale conferma la flat tax e per "favorire l'emersione degli imponibili" prevede uno scivolo di due anni per chi passa dal regime forfetario a quello ordinario: lo prevede il testo coordinato della delega, con emendamenti e riformulazioni da approvare, frutto dell'accordo maggioranza-governo.

Lo scivolo servirà a chi supera il tetto dei 65mila euro di ricavi o compensi entro cui si applica la flat tax per professionisti, artigiani e commercianti. L'imposta opzionale nei due anni di scivolo si applicherà fino "a una soglia da determinare con i decreti legislativi, e con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi".

