Fisco: Confedilizia, tre novità da nuovo testo delega

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Rispetto al disegno di legge presentato dal Governo, il nuovo testo della delega fiscale contiene - per quel che ci riguarda - tre principali novità. La prima è l'eliminazione dell'automatico aumento della cedolare secca sugli affitti abitativi. La seconda è la nuova impostazione della revisione catastale, che non prevede più l'attribuzione alle unità immobiliari di un valore patrimoniale ma mantiene il criterio redittuale. La terza è l'introduzione della 'tutela del bene casa' nella parte riguardante il riordino delle cosiddette tax expenditures, vale a dire le deduzioni e le detrazioni Irpef". Così il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa in una nota "Rimane il problema di fondo. Pensare a una riforma fiscale, per di più a fine legislatura e sotto forma di delega, con una maggioranza che va dalla Lega a Leu è un controsenso. E la vaghezza - e la conseguente pericolosità - dell'articolato all'esame del Parlamento ne è la riprova. Non servirà, ma lasciamo questa considerazione - da molti condivisa in privato, da pochissimi espressa in pubblico - ad eventuali uomini di buona volontà" conclude Spaziani Testa. (ANSA).