Fisco: commercialisti, slitti autodichiarazione aiuti Covid

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Rinviare "almeno al 31 ottobre" il termine per l'autodichiarazione sugli aiuti Covid, attualmente fissato al 30 giugno: lo invoca il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al ministro dell'Economia, Daniele Franco, a quello dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, giacché "il termine del 30 giugno è del tutto insufficiente per l'espletamento degli incarichi con la dovuta diligenza professionale, in un periodo peraltro già denso di scadenze, tra le quali, solo per citarne alcune, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, nonché agli acconti ai fini dell'Imu". Il vertice della categoria professionale sottolinea come la richiesta viene avanzata "con la consapevolezza che il differimento del termine necessiti di una concertazione che concili i termini per l'adempimento con quelli per l'aggiornamento del Registro nazionale aiuti di stato". Per "completare l'iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest'ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi. Si può ben comprendere come risulti assolutamente necessario avere a disposizione un termine molto più ampio di quello attualmente previsto, alla luce dell'estrema complessità delle verifiche che l'adempimento impone e delle particolari cautele e attenzioni richieste per la sua compilazione, considerate le responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci. I dati da riportare nel modello di autodichiarazione - aggiunge - sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover "autodichiarare" anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell'adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell'attuale scadenza", recita la missiva dei commercialisti.

(ANSA).