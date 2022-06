Fisco: circolo era ristorante, omessi 120mila euro ricavi

(ANSA) - GROSSETO, 01 GIU - Controlli della guardia di finanza di Grosseto hanno svelato la reale natura commerciale di un circolo socio-culturale, che dovrebbe essere non profit, dimostratasi una vera e propria attività commerciale di ristorazione. L'analisi dei flussi finanziari ha fatto emergere come nel corso degli ultimi anni siano stati omessi ricavi per 120mila euro, con violazioni Iva per altri 30mila. L'esercizio lavorava esclusivamente durante il periodo estivo e solo per cena. Le fiamme gialle sottolineano che è stato fatto un uso distorto dello strumento associazionistico al solo fine di eludere il fisco e fare concorrenza sleale alle analoghe attività imprenditoriali che rispettano le norme. L'ente è stato pertanto riqualificato come attività d'impresa. (ANSA).