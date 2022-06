Fisco: anche l'intelligenza artificiale contro l'evasione

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Si farà anche ricorso all'intelligenza artificiale per contrastare evasione ed elusione delle tasse, come previsto nel testo coordinato della delega fiscale, con emendamenti e riformulazioni da approvare, frutto dell'accordo maggioranza-governo.

Nei dieci articoli ci sono tre riferimenti al contrasto di evasione ed elusione. Nel primo articolo, con una modifica rispetto al testo originario, si prevede di ridurle "anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale" e "mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo".

L'articolo 4 delega il governo alla razionalizzazione della struttura dell'Iva, "con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta".

L'obiettivo di "contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta" è stato inserito anche a proposito della "progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio". (ANSA).