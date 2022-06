Fabbisogno: Mef, a maggio bene entrate fisco, tira l'Iva

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - A maggio, nel confronto con il corrispondente mese del 2021, il miglioramento del saldo è dovuto in larga misura all'andamento positivo degli incassi fiscali legato all'aumento dei versamenti dell'Iva, dei contributi e delle altre imposte indirette che hanno più che compensato il calo delle accise sugli olii minerali. Lo comunica il Mef. Il risultato positivo è stato parzialmente attenuato dall'aumento dei pagamenti cui hanno contribuito i maggiori prelievi degli Enti di Previdenza per l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale e i maggiori trasferimenti al bilancio comunitario che lo scorso anno si erano concentrati nel mese di giugno.

La spesa per interessi sui titoli di Stato è in linea con il valore dello stesso mese dell'anno precedente. (ANSA).