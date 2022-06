Eurozona: Pmi manifatturiero scende ai minimi da 18 mesi

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - La crescita dell'inflazione fa crollare gli ordini per la prima volta in quasi due anni nell'Eurozona e l'indice della fiducia, il PMI finale del Manifatturiero dell'Eurozona scende a maggio a 54,6 (era a 55,5 ad aprile), il valore minimo in 18 mesi. "Ancora una volta è risultata evidente la fragilità del settore manifatturiero dell'eurozona - sottolinea una nota di S&P - con gli ultimi dati PMI che a maggio hanno mostrato la prima contrazione dei nuovi ordini da giugno 2020". (ANSA).