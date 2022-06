Di Maio, rafforzare partecipazione Pmi a a fiere internazionali

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il "pilastro Fiere" è "quello cui sono dedicate le maggiori risorse all'interno dei Piani promozionali in favore del Made in Italy, realizzati da ICE Agenzia, su impulso del Ministero" degli Estri. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio alla Giornata mondiale della Fiere annunciando che " per il prossimo triennio è stato previsto uno stanziamento pari a 60 milioni di euro annui, destinati a iniziative promozionali per rafforzare la partecipazione delle piccole e medie imprese alle principali fiere internazionali in Italia e assicurarne l'impatto all'estero attraverso speciali programmi per buyer, influencer e VIP stranieri, oltre che per agevolare la presenza delle aziende italiane alle più importanti fiere internazionali all'estero".

Secondo il ministro "questi dati, già di per sé importanti, assumono un rilievo ancora maggiore se guardiamo al ruolo che, in prospettiva, il comparto fieristico potrà assumere per favorire il consolidamento della ripresa in uno scenario economico e geopolitico in continuo cambiamento. Il che deve rafforzare, peraltro, l'attenzione delle Istituzioni a fornire ogni più utile supporto alle sfide che emergeranno". Le Fiere, ha spiegato Di Maio potranno svolgere un ruolo come "perno e volano dei programmi di promozione integrata, grazie ai quali la Farnesina intende rafforzare la percezione all'estero del profondo legame che nel nostro Paese si instaura tra identità culturale, tecnologia, industria e territorio". (ANSA).