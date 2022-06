Confcooperative Toscana nord, 63% coop a rischio

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - In base al bilancio 2020 oltre sei cooperative toscane su dieci (il 63,8%), tra quelle potenzialmente ammissibili alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, si trovano in una situazione di vulnerabilità, di rischiosità o di default. È quanto emerge da un rapporto sul mondo cooperativo in Toscana realizzato a marzo da Fondo Sviluppo su dati Confcooperative e Aida Bvd. Nel complesso sono 3.295 le cooperative attive in Toscana. Il rapporto, spiega una nota, evidenzia che l'1,9% del totale delle Pmi cooperative censite si colloca in quinta fascia di merito creditizio (default), il 24,3% si posiziona in quarta fascia (rischiosa) e il 37,6% in terza fascia (vulnerabile).

Dalla ricerca emerge che le 2.534 cooperative con bilancio depositato hanno un fatturato pari a 11 miliardi e 88mila occupati, di questi il 41,7% si trova nel territorio fiorentino, seguito da Livorno con il 9,9% e Lucca con l'8,9%. In questo contesto emerge che le Pmi cooperative raggruppate nelle tre fasce di fragilità economico‐finanziaria (vulnerabile, rischiosa o default) rappresentano una quota maggioritaria sia del fatturato sia dell'occupazione totale: il 57,8% del fatturato e il 57% dei dipendenti delle Pmi cooperative. Gli ambiti territoriali dove si segnala il peso più consistente di Pmi cooperative rischiose fanno riferimento alla provincia di Grosseto (con un'incidenza pari al 35,4%) e a quella di Massa Carrara (con un'incidenza pari al 30,5%). "Il quadro che emerge dall'analisi di Fondo Sviluppo è preoccupante - commenta Giuseppe Gori, presidente delle Confcooperative Toscana nord -.

In base al bilancio 2020 delle cooperative toscane emerge che oltre il 60% di loro è fragile dal punto di vista economico, e certamente la situazione non è migliorata negli ultimi tempi.

Alla pandemia, che ha continuato a incidere sulle imprese, si è aggiunta di recente anche la guerra e tutti i rincari ad essa più o meno collegati". Per Gori è "importante prevedere dei finanziamenti a sostegno di questo mondo così importante per la tenuta sociale del territorio, in modo particolare nelle aree più svantaggiate e meno coperte dai servizi pubblici". (ANSA).