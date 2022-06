Caro gasolio: Fedagripesca, +30% import giorni più duri stop

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Prosegue la linea dura della protesta dei pescatori contro i rincari del gasolio che da giorni in diverse marinerie non escono in mare, lasciando a secco mercati e ristoranti in un periodo in cui la domanda è alta. Lo fa sapere all'ANSA la Fedagripesca-Confcooperative, che parla di un aggravio della bilancia commerciale, che vedrà pesare maggiormente le importazioni in Italia anche del 30% nei giorni più duri dello stop alla pesca. Il pesce fresco, infatti, scarseggia, quello che c'è è frutto per lo più della piccola pesca, ma mancano i grandi quantitativi pescati dallo strascico.

E tra i ristoratori, fa sapere l'associazione, c'è chi si adegua cambiando il menu dettato da quello che si riesce a trovare, chi ha fatto per tempo scorta e punta, fin quando può, sul pesce abbattuto. Ma chè anche chi decide di rimanere chiuso come il ristorante Galileo di Civitanova Marche, che ha annunciato sulla propria pagina Facebook che da martedì 31 maggio fino a data da destinarsi chiuderà i battenti per lo sciopero dei pescatori e la conseguente mancanza di pesce dell'Adriatico. Il resto dei locali si rivolge al pesce di importazione. Nel 2020, sottolinea l'associazione, l'Italia importava oltre 5 milioni di euro di prodotti ittici, per lo più dalla Spagna ma anche da Paesi Bassi, Svezia e Danimarca, una cifra destinata ad aumentare. Tra le specie che contano di più da un punto di vista economico ci sono salmone, tonno pinna gialla destinato all'industria delle conserve, ma anche per realizzare tartare o sushi, calamaro e gamberi. (ANSA).