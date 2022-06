Banche: oltre 248,3mld valore richieste a Fondo Garanzia pmi

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Salgono ad oltre 248,3 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. E attraverso 'Garanzia Italia' di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 35,6 miliardi di euro, su 5.521 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force che promuove l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale (Mcc) e Sace1.

Il Mise e Mediocredito Centrale segnalano che sono 2.722.049 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2022, per finanziamenti a imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 248,3 miliardi di euro. Al 1° giugno 2022, sono state accolte 2.699.978 operazioni.

Salgono a circa 35,6 miliardi di euro, per un totale di 5.521 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di "Garanzia Italia", lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.

(ANSA).