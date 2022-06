Assalto Confindustria: studenti in carcere, mancano braccialetti

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - "I nostri figli sono ancora in carcere perché i braccialetti elettronici non sono disponibili".

Lo sostengono le mamme di due studenti arrestati l'11 maggio per i disordini del 18 febbraio davanti all'Unione Industriale a Torino. Pochi giorni fa il Tribunale del Riesame aveva concesso ai due gli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare i braccialetti, che però dovrebbero arrivare la prossima settimana. Per questo motivo i ragazzi si trovano tutt'ora detenuti, insieme ad un terzo arrestato a cui però la misura cautelare non è stata commutata, nel carcere 'Lorusso e Cutugno', dove questo pomeriggio le 'Mamme in piazza per la libertà di dissenso' si sono date appuntamento per un presidio.

