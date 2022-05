Visco, serve riforma fisco organica, no a singoli interventi

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Sul fronte della tassazione "l'inserimento di futuri interventi in una riforma organica, di cui più volte si è richiamata la necessità, consentirebbe di disegnare il sistema in maniera meno distorsiva, dargli stabilità, compiere ulteriori progressi nel contrasto all'evasione". E' quanto ha affermato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco che mette in guardia al contrario dai rischi che derivano da interventi singoli e frequenti.

Nelle considerazioni finali Visco sottolinea che "limitarsi a intervenire su singoli aspetti della tassazione alimenterebbe il processo di stratificazione normativa. L'incertezza che deriva dalle frequenti modifiche - talvolta poco coerenti tra loro e nel tempo, e con effetti retroattivi - e dalle discontinuità negli orientamenti interpretativi e giurisprudenziali costituisce un serio ostacolo all'attività economica".

Visco ricorda che "sul fronte del sistema tributario si sono compiuti passi in avanti: le recenti revisioni della tassazione dei redditi personali hanno corretto evidenti anomalie nell'andamento delle aliquote marginali effettive; il contrasto all'evasione fiscale ha beneficiato dell'introduzione di novità normative e tecnologiche come la fatturazione elettronica". E parlando della necessaria riforma fiscale precisa comunque che "andrà in ogni caso salvaguardata la sostenibilità dei conti pubblici, prevedendo l'integrale copertura delle misure adottate". (ANSA).