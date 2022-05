Ita: nuovi interni-divise made in Italy, debutto con l'A350

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Nella settimana della Festa della Repubblica, ricorrenza simbolo per eccellenza dell'Italia, ITA Airways si rinnova all'insegna del Made in Italy e lo fa attraverso il nuovo Airbus A350, che sarà il primo aeromobile ad avere a bordo tutte le novità della compagnia che saranno inserite gradualmente in tutta la flotta.

Il nuovo A350 rappresenta il nuovo ambasciatore di ITA Airways nel mondo - spiega la compagnia in una nota - e avrà le nuove divise nate dal team della compagnia insieme alla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, i nuovi interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva, il nuovo catering di bordo studiato dallo chef stellato Enrico Bartolini.

Inoltre, ad avvalorare il forte legame con lo spirito azzurro, domani primo giugno, ITA Airways porterà in volo la nazionale di calcio per la partita contro la nazionale argentina allo stadio di Wembley.

Il 2 giugno, al taglio del nastro del nuovo volo di ITA Airways Roma Fiumicino - Buenos Aires sarà presente il campione Roberto Baggio a cui è stato intitolato l'Airbus A350 in volo per la prima volta con le nuove divise, il nuovo catering e i nuovi interni. Dal 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, saranno 3 gli Airbus A350-900 in flotta. (ANSA).