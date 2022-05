Istat:Lucaselli(Fdi),record inflazione, Franco venga in Aula

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Le stime preliminari Istat indicano un record di inflazione che porterà gravi ricadute sul potere d'acquisto delle famiglie e l'agibilità delle imprese. Di fronte ad uno scenario così drammatico, è urgente che il ministro dell'Economia Daniele Franco venga a riferire in Parlamento". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli.

"Appena ieri, il titolare di Via XX Settembre ha dipinto un quadro allarmante per la nostra economia, che di fatto rende già inattuale il Def. Ma lo ha fatto partecipando ad un evento della Consob, non alla Camera o in Senato. In un dossier di questa portata, il coinvolgimento del Parlamento, dove siedono forze politiche rappresentative delle istanze degli Italiani, non può essere una variabile relativa, ma si tratta di un principio di democrazia". (ANSA).